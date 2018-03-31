МВД Британии: Российский самолет был досмотрен в рамках борьбы с оргпреступностью

ЛОНДОН, 31 мар — ПРАЙМ. Досмотр российского самолета производился в рамах стандартных процедур по защите от оргпреступности и контрабанды оружия или запрещенных веществ, говорится в письменном заявлении замглавы МВД Великобритании Бена Уолласа.

"Это обычная процедура для британских пограничников — досмотр самолета для защиты Британии от оргпреступности и тех, кто пытается провезти в страну опасные вещества, такие как наркотики, или оружие", — отмечается в заявлении.

Замминистра подчеркнул, что после проверки экипажу самолета разрешили вылететь по намеченному маршруту.