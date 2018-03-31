Киев опубликовал решение о прекращении экономического сотрудничества с РФ

КИЕВ, 31 мар — ПРАЙМ. Решение правительства Украины о прекращении действия программы экономического сотрудничества с Россией в субботу опубликовано в официальной прессе.

Кабмин Украины на заседании 21 марта без обсуждения принял решение о прекращении действия программы экономического сотрудничества с Россией на 2011-2020 годы.

В субботу текст данного решения опубликован в правительственной официальной газете "Урядовый курьер" ("Правительственный курьер").

"Кабмин Украины постановляет: прекратить действие программы экономического сотрудничества Украины и Российской Федерации на 2011-2020 годы, заключенной 7 июня 2011 года в Москве. Министерству иностранных дел сообщить в установленном порядке правительству Российской Федерации о решении кабмина Украины", — говорится в постановлении.

Программа экономического сотрудничества на 2011-2020 годы между Украиной и Россией была подписана премьерами двух стран в июне 2011 года. Она предусматривает, в частности, углубление режима свободной торговли и взаимной защиты инвестиций, создание интегрированной системы платежно-расчетных операций, обеспечение свободного передвижения граждан обеих стран.

В тексте данной программы ничего не говорится о возможности прекращения ее действия или разрыве одной из сторон. В программе только прописан механизм контроля за ее реализацией и также указано, что в программу "могут вноситься изменения и дополнения по согласованию сторон".