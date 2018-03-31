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Главу компании из группы "Сумма" Максидова подозревают в хищениях почти на 669 млн рублей


МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Гендиректора компании из группы "Сумма" Артура Максидова подозревают в хищениях почти на 669 миллионов рублей, заявил следователь в Тверском суде Москвы, где ему и владельцам группы "Сумма" Магомеду и Зиявудину Магомедовым избирается мера пресечения в связи с возбужденным уголовным делом о мошенничестве.

"Действуя в составе преступного сообщества, он похитил не менее 668,9 миллиона рублей", - сказал следователь.

Как сообщала пресс-секретарь Тверского суда Москвы Анастасия Дзюрко, Магомеда Магомедова подозревают в организации преступного сообщества (ч.1 ст.210 УК РФ), мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и растрате (ч.4 ст.160). Зиявудина Магомедова подозревают по аналогичным статьям. Максидова подозревают в участии в преступном сообществе с использованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК РФ) и крупном мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ)".

Здание Министерства внутренних дел РФМВД: Совладельцы группы компаний "Сумма" задержаны по делу о крупных бюджетных хищениях

По информации издания "Коммерсант", в пятницу, 30 марта, сотрудники ГУЭБиПК МВД и службы экономической безопасности ФСБ провели серию обысков в коммерческих структурах владельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова, чья дочерняя компания была подрядчиком на первых этапах строительства стадиона в Калининграде, на котором пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. По данным газеты, при строительстве стадиона было похищено более 752 миллионов рублей. Оперативно-следственные группы побывали у него дома, в квартирах его родственников и партнеров. 

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