В офисах Fesco, подконтрольной "Сумме" прошли следственные действия, претензий нет

МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. В офисах группы Fesco (одним из акционеров является группа "Сумма" Зиявудина Магомедова) в Москве и Владивостоке проводились следственные действия, они не связаны с деятельностью компании, сообщили РИА Новости в группе.

"30 и 31 марта 2018 года в офисах некоторых компаний группы в Москве и Владивостоке проводились следственные действия, был запрошен ряд документов, которые группа предоставила в рабочем порядке. Следственные действия не связаны с непосредственной деятельностью компаний группы, а также их руководителей. К компаниям группы и их руководителям претензии не предъявлялись, никто из сотрудников не задержан", - сказал представитель.

Текущая ситуация не оказывает влияния на операционную деятельность группы, она работает в штатном режиме, добавили в компании.