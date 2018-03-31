В день задержания миллиардер Магомедов планировал улететь в Майами

МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. В день задержания подозреваемый в мошенничестве миллиардер Зиявудин Магомедов планировал улететь в Майами, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда, где решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Следственный департамент МВД подозревает братьев Магомедовых в организации преступного сообщества (часть 1 статьи 210), хищениях мошенническим путем (часть 4 статьи 159) и растрате (часть 4 статьи 160 УК РФ), а гендиректора компании "Интекс" из группы "Сумма"Артура Максидова - в мошенничестве и участии в преступном сообществе.

"В день задержания у Магомедова на эту дату были билеты в Майами", - огласила судья материалы дела, которыми следователь обосновывает необходимость заключения под стражу подозреваемого.

Кроме того, двое фигурантов дела совладельца группы "Сумма" миллиардера Зиявудина Магомедова скрываются в Эмиратах и находятся в розыске.

"В рамках дела под стражу заключены два обвиняемых в мошенничестве. Еще двое находятся в розыске и скрываются в Эмиратах", - сказал следователь в суде, отметив, что всего в рамках дела о преступном сообществе объединено 7 уголовных дел.