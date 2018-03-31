Следователь попросил суд заключить в СИЗО совладельца группы "Сумма" Магомедова

МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Следователь просит суд заключить под стражу совладельца и председателя совета директоров группы "Сумма" Зиявудина Магомедова в рамках дела о хищениях, растрате и создании преступного сообщества, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда Москвы.

"Основания для избрания иной меры пресечения кроме как заключения под стражу не имеется", - сказал следователь, отметив, что Магомедов в день задержания собирался вылететь в Майами, и добавив, что, если оставить бизнесмена на свободе, то предприниматель может связаться с двумя сообщниками, находящимися в Эмиратах.

Следственный департамент МВД подозревает братьев Магомедовых в организации преступного сообщества (часть 1 статьи 210), хищениях мошенническим путем (часть 4 статьи 159) и растрате (часть 4 статьи 160 УК РФ), а Артура Максидова - в мошенничестве и участии в преступном сообществе.