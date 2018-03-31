Миллиардер Магомедов готов заплатить суду 2,5 млрд руб залога - адвокат

МОСКВА, 31 мар /ПРАЙМ/. Подозреваемый в хищениях совладелец группы "Сумма" миллиардер Зиявудин Магомедов готов заплатить суду 2,5 миллиарда рублей залога, сказал его адвокат на заседании суда.

"На данный момент следователь говорит о сумме ущерба в 2,5 миллиарда рублей. Мой доверитель в принципе готов эту сумму внести в качестве залога", - сказала адвокат Магомедова, прося не заключать его в СИЗО.

Адвокат попросил не заключать миллиардера в СИЗО для возможности погасить ущерб.

"Следствие говорит о совершении преступления в предпринимательской сфере. Зачем же его помещать в изолятор, откуда он не сможет погасить ущерб. Вне СИЗО он это сделать сможет", - сказал адвокат Александр Вершинин, прося суд не арестовывать предпринимателя.

Следственный департамент МВД подозревает братьев Магомедовых в организации преступного сообщества (часть 1 статьи 210), хищениях мошенническим путем (часть 4 статьи 159) и растрате (часть 4 статьи 160 УК РФ), а Артура Максидова - в мошенничестве и участии в преступном сообществе.