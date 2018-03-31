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Суд арестовал главу компании из группы "Сумма" Максидова по подозрению в хищениях


МОСКВА, 31 мар /ПРАЙМ/. Тверской суд Москвы санкционировал арест гендиректора фирмы "Интекс" группы "Сумма" Артура Максидова, подозреваемого в хищении 670 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде.

Следственный департамент МВД подозревает братьев Магомеда и Зиявудина Магомедовых в организации преступного сообщества (часть 1 статьи 210), хищениях мошенническим путем (часть 4 статьи 159) и растрате (часть 4 статьи 160 УК РФ), а Артура Максидова - в мошенничестве и участии в преступном сообществе. Следствие заявило, что Магомедовы подозреваются в хищении 2,5 миллиарда рублей, а Максидов – в хищении почти 669 миллионов рублей.

"Суд арестовал Максидова до 30 мая", - сказал собеседник агентства.

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