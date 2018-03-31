При обыске у одного из братьев Магомедовых нашли боевое оружие без документов - следствие

МОСКВА, 31 мар /ПРАЙМ/. При обыске у брата миллиардера Зиявудина Магомедова, совладельца группы "Сумма" Магомеда Магомедова найдено боевое оружие без документов, заявил следователь в Тверском суде, где решается вопрос об аресте братьев, подозреваемых в хищениях.

"При обыске у Магомеда Магомедова найдено боевое оружие, документы на которое предоставлены не были", - сказал следователь в суде.

Следственный департамент МВД подозревает братьев Магомеда и Зиявудина Магомедовых в организации преступного сообщества (часть 1 статьи 210), хищениях мошенническим путем (часть 4 статьи 159) и растрате (часть 4 статьи 160 УК РФ), а Артура Максидова - в мошенничестве и участии в преступном сообществе. Следствие заявило, что Магомедовы подозреваются в хищении 2,5 миллиарда рублей, а Максидов – в хищении почти 669 миллионов рублей.