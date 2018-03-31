Магомедов заявил, что использует псевдоним Старский

МОСКВА, 31 мар /ПРАЙМ/. Совладелец группы "Сумма" миллиардер Зиявудин Магомедов на заседании суда заявил, что использует псевдоним Старский.

"Да, я так представлюсь, Старский мой псевдоним, ресторан я заказываю, например, на эту фамилию. Делаю это с целью конфиденциальности, чтоб мои данные, например о заболеваниях никуда не утекли" - сказал Зиявудин Магомедов в суде, отвечая на вопрос.

Следственный департамент МВД подозревает братьев Магомеда и Зиявудина Магомедовых в организации преступного сообщества (часть 1 статьи 210), хищениях мошенническим путем (часть 4 статьи 159) и растрате (часть 4 статьи 160 УК РФ), а Артура Максидова - в мошенничестве и участии в преступном сообществе. Следствие заявило, что Магомедовы подозреваются в хищении 2,5 миллиарда рублей, а Максидов – в хищении почти 669 миллионов рублей.