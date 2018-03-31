ПОВТОР - Владельцы группы "Сумма" Магомедовы подозреваются в хищении 2,5 млрд руб - материалы дела

Повтор с уточнением имени судьи.

МОСКВА, 31 мар /ПРАЙМ/. В материалах уголовного дела говорится, что сумма похищенных совладельцами группы "Сумма" братьями Магомедом и Зиявудином Магомедовыми средств составляет 2,5 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда, где решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Следственный департамент МВД подозревает братьев Магомедовых в организации преступного сообщества (часть 1 статьи 210), хищениях мошенническим путем (часть 4 статьи 159) и растрате (часть 4 статьи 160 УК РФ), а гендиректора компании "Интекс" из группы "Сумма" Артура Максидова - в мошенничестве и участии в преступном сообществе.

"В материалах указывается, что Зиявудин Магомедов является организатором преступного сообщества. Общая сумма похищенных средств составляет около 2,5 миллиардов рублей", - сказала судья Мария Сизинцева, изучая материалы дела.