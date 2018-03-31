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ПОВТОР - Срок следствия по делу братьев Магомедовых продлен 5 августа - суд


Повтор с уточнением имени судьи в первом абзаце

МОСКВА, 31 мар /ПРАЙМ/. Срок следствия по делу в отношении совладельцев группы "Сумма" братьев Магомедовых продлен до 5 августа 2018 года, заявила судья Мария Сизинцева, изучая материалы дела.

"Изначально в конце 2014 года было возбуждено дело о мошенничестве, затем с указанным делом в одно производство были объединены ряд иных дел, в том числе в отношении братьев Магомедовых. Срок следствия по делу продлен до 5 августа 2018 года", - сказала она.

Следственный департамент МВД подозревает братьев Магомедовых в организации преступного сообщества (часть 1 статьи 210), хищениях мошенническим путем (часть 4 статьи 159) и растрате (часть 4 статьи 160 УК РФ), а Артура Максидова - в мошенничестве и участии в преступном сообществе.

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