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Объяснения МВД Британии усугубляют сомнения в намерениях досмотра самолета РФ - посольство


Мировая экономика

ЛОНДОН, 31 мар /ПРАЙМ/, Денис Ворошилов. Объяснения МВД Великобритании о причинах досмотра самолета "Аэрофлота" AFLT в аэропорту Хитроу в пятницу вызывают сомнения относительно реальных намерений британских пограничников, говорится в полученном РИА Новости заявлении посольства РФ в Соединенном Королевстве.

В субботу замглавы МВД Великобритании Бен Уоллас заявил, что досмотр производился в рамах стандартных процедур по защите от оргпреступности и контрабанды оружия, наркотиков или запрещенных веществ.

"Это явная попытка замминистра отвлечь внимание от провокационных действий британских сотрудников правоохранительных органов, которые пытались обыскать самолет без присутствия командира экипажа в нарушение существующих правил… Это официальное объяснение только усугубляет наши сомнения в отношении реальных намерений группы (пограничников), которая пыталась провести незаконный обыск", - говорится в заявлении посольства.

Дипломаты напоминают, что "Аэрофлот" и российские аэропорты соблюдают строгие международные стандарты безопасности и никаких сомнений в этом не возникает.

"Более того, довольно странно искать "наркотики и огнестрельное оружие", которые должны быть "привезены в страну" на пустом самолете, готовом принять вылетающих пассажиров", - отмечается в сообщении.

Ранее Уоллес заявил, что после проверки экипажу самолета разрешили вылететь по намеченному маршруту.

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