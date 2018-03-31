Совладелец "Суммы" заявил, что обращался в ФСБ из-за хищений активов "ОЗК"

МОСКВА, 31 мар /ПРАЙМ/. Подозреваемый в хищениях на 2,5 миллиарда рублей совладелец "Суммы" Зиявудин Магомедов заявил на заседании суда, что неоднократно обращался в полицию и ФСБ в связи с хищением активов "Объединённой зерновой компании" (ОЗК), но безрезультатно.

"Эти средства увели граждане Украины, но их ловить никто не хочет", - сказал он.

Акционерное общество "Объединенная зерновая компания" является государственным зерновым оператором и агентом по проведению государственных закупочных и товарных интервенций. Группе "Сумма" в ОЗК принадлежит 50% минус одна акция.

Тверской суд Москвы в субботу санкционировал арест до 30 мая совладельца и председателя совета директоров группы "Сумма" Зиявудина Магомедова в рамках дела о хищениях, растрате и создании преступного сообщества.

Следственный департамент МВД подозревает братьев Магомеда и Зиявудина Магомедовых в организации преступного сообщества (часть 1 статьи 210), хищениях мошенническим путем (часть 4 статьи 159) и растрате (часть 4 статьи 160 УК РФ), а Артура Максидова - в мошенничестве и участии в преступном сообществе. Следствие заявило, что Магомедовы подозреваются в хищении 2,5 миллиарда рублей, а Максидов – в хищении почти 669 миллионов рублей.