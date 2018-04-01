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Ставки налога на игорный бизнес вырастут в два раза в Москве с 1 апреля


МОСКВА, 1 апр /ПРАЙМ/. Закон о повышении ставок налога на игорный бизнес в два раза вступает в силу в Москве 1 апреля. Внесенный мэром Москвы Сергеем Собяниным закон поддержало большинство депутатов столичного парламента.

Согласно документу, с 1 апреля ставки налога увеличатся до 250 тысяч рублей за один процессинговый центр букмекерской конторы, аналогично увеличится ставка за один процессинговый центр тотализатора.

Вместе с тем налог за один пункт приема ставок тотализатора и букмекерской конторы возрастет до 14 тысяч рублей. Максимально возможная ставка в 3 миллиона рублей будет установлена за интерактивные ставки.

Ранее руководитель столичного департамента экономической политики и развития Владимир Ефимов отметил, что подобные меры позволят оптимизировать налоговые поступления в бюджет города - они составят более 70 миллионов рублей. При этом, по его словам, это не окажет негативного влияния на реальный сектор городской экономики.

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