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Путин принял досрочную отставку Тулеева


  • #Губернатор Кузбасса Аман Тулеев
    © пресс-служба администрации Кемеровской области

МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. 

"В связи с заявлением губернатора Кемеровской области Тулеева о досрочном прекращении полномочий и в соответствии с федеральным законом "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ" постановляю: принять отставку губернатора по собственному желанию", — говорится в указе главы государства.

Исполнять обязанности главы Кемеровской области до вступления в должность лица, избранного губернатором, будет заместитель Тулеева Сергей Цивилев.

Выборы нового главы региона пройдут в единый день голосования, 9 сентября, а решение об их назначении должно быть принято до 10 июня, сообщил РИА Новости член ЦИК Евгений Шевченко.

Сотрудник пожарной охраны МЧС во время тушения пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в КемеровоВ пожаре в ТЦ в Кемерово погибли 64 человека

Тулеев записал видеообращение, в котором рассказал о причинах своей отставки. По его словам, после пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, в результате которого погибли 64 человека, работать "с таким тяжелейшим грузом на посту губернатора нельзя".

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