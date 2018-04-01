Таджикская авиакомпания остановила полеты по 9 направлениям в РФ по предписанию Росавиации

ДУШАНБЕ, 1 апр - ПРАЙМ. Таджикская частная авиакомпания "Сомон Эйр" на основании телеграммы от Росавиации вынужденно приостановила полеты по девяти направлениям в Россию, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиаперевозчика.

"В список попали такие рейсы авиакомпании "Сомон Эйр", как: Душанбе-Екатеринбург-Душанбе, Душанбе-Иркутск-Душанбе, Душанбе-Казань-Душанбе, Душанбе-Краснодар-Душанбе, Душанбе-Красноярск-Душанбе, Душанбе-Санкт-Петербург-Душанбе, Душанбе-Сочи-Душанбе, Худжанд-Казань-Худжанд и Худжанд-Санкт-Петербург-Худжанд", - сказал собеседник агентства в авиакомпании. Кроме того, 5 апреля истекает срок временного допуска "Сомон Эйр" на рейсы Худжанд-Москва-Худжанд.

Конфликт авиавластей Таджикистана и РФ начался после того, как таджикская сторона не дала разрешение "Уральским авиалиниям" с 26 марта (начала летнего сезона) на полеты по некоторым направлениям, в том числе из российских городов Пермь и Челябинск в Душанбе.

Как отмечал первый заместитель главы Агентства гражданской авиации при правительстве Таджикистана Азиз Набизода, таджикские авиакомпании полеты в эти российские города не осуществляют, но Минтранс РФ настаивает на полетах "Уральских авиалиний" по маршрутам Пермь-Душанбе и Челябинск-Душанбе, что нарушает договоренность о полетах на паритетной основе.

Минтранс России в начале недели выразил обеспокоенность в связи с тем, что транспортное ведомство Таджикистана не предоставило разрешения на полеты "Уральских авиалиний" в республику. Авиавласти РФ призвали министерство транспорта Таджикистана начать переговоры по этому вопросу.