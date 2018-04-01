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Министр финансов Украины заработал почти $22 тыс. за год


КИЕВ, 1 апр — ПРАЙМ. Министр финансов Украины Александр Данилюк задекларировал 579,8 тыс. гривен заработной платы за 2017 год (почти $22 тыс.), свидетельствуют данные его декларации.

Данилюк в декларации сообщил, что на его банковском счете хранится $3,5 тыс. долларов и свыше $88 тыс. на общем счете с женой Ольгой. Он также задекларировал $115 тыс. наличных. Супруга министра финансов в 2017 году заработала менее 37 тыс. гривен.

Согласно декларации, Данилюк совместно с женой владеет жилым домом общей площадью 290 квадратных метров и земельным участком под Киевом, а также автомобилем BMW X5 2008 года выпуска. Также министр финансов задекларировал антикварные швейцарские серебряные часы начала XX века (стоимость не указана) и "афонскую икону Святого Николая" XX века.

Премьер-министр Украины Владимир ГройсманГройсман в 2017 году заработал больше Порошенко

Ранее пресс-служба главы украинского государства информировала, что президент Петр Порошенко задекларировал за 2017 год 16 млн 303 тыс. 874 гривны (около 620 тыс. долларов) доходов. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман указал за 2017 год доходы на сумму около 650 тыс. долларов, что чуть больше того, что заработал Порошенко.

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