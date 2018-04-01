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Китай со 2 апреля вводит в отношении США ответные пошлины


Мировая экономика

ПЕКИН, 1 апр /ПРАЙМ/. Китай принял решение со 2 апреля ввести в отношении 128 импортируемых из США товаров пошлины в качестве контрмер на введенные Вашингтоном пошлины на сталь и алюминий, говорится в сообщении министерства коммерции КНР.

"Для защиты своих интересов и компенсации ущерба от принятых мер США Китай начиная со 2 апреля прекращает обязательства по снижению таможенных сборов на импортируемые из США 128 наименований товаров семи категорий. На основе применяемых в настоящее время тарифов увеличивает пошлину. На 120 наименований, в том числе фрукты, пошлина составит 15%, на 8 наименований, в том числе свинину, - 25%" - говорится в опубликованном на сайте министерства документе.

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