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Вечерние рейсы в калининградском аэропорту задерживаются из-за тумана


КАЛИНИНГРАД, 1 апр /ПРАЙМ/. Несколько вечерних рейсов в калининградском аэропорту "Храброво" задерживаются из-за недостаточной видимости на взлетно-посадочной полосе, связанной с туманом, сообщила пресс-служба аэропорта.

"В связи с неблагоприятными метеоусловиями в аэропорту "Храброво" произошли изменения в расписании авиарейсов. Из-за тумана видимость на взлетно-посадочной полосе недостаточная для осуществления посадки воздушных судов. В связи с этим прибытие нескольких вечерних рейсов задерживается", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за того, что воздушные суда не прибывают по расписанию, задерживается и вылет обратных рейсов из Калининграда.

В настоящее время задерживаются три рейса из Москвы. Отменены рейсы из Варшавы и Минска.

Актуальную информацию о времени прибытия и отправления рейсов администрация "Храброво" советует смотреть на онлайн-табло на сайте аэропорта.

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