США подтвердили курс на ослабление ограничений по выхлопам автомобилей

ВАШИНГТОН, 2 апр /ПРАЙМ/. Глава Агентства США по охране окружающей среды (EPA) Скотт Прюитт подтвердил в заявлении в понедельник курс администрации Дональда Трампа на ослабление стандартов по выхлопам легковых автомобилей и легких грузовиков.

"Решение EPA времен Обамы было неверным", - заявил Прюитт. По его словам, администрация предыдущего президента Барака Обамы установила жесткие стандарты без обязательной промежуточной оценки.

"(ЕРА при Обаме) сделала выводы, которые не соответствуют действительности, и установила слишком высокие стандарты", - заявил Прюитт. Он не стал сообщать о каких-либо мерах по пересмотру стандартов, хотя президент Трамп обещал принять такие меры еще год назад.

Принятое при Обаме решение предполагало, что к 2025 году автомобили должны будут проходить в среднем более 50 миль на одном галлоне бензина (3,8 литра) - то есть примерно 21 км на литр. Стандарты 2010 года предполагали средний показатель в 27,5 мили на галлон (11,5 км на литр бензина).

Администрация Обамы утверждала, что новые меры позволят водителям сэкономить 1,7 триллиона долларов на бензине на протяжении эксплуатации новых автомобилей. По подсчетам предыдущей администрации, внедрение новых стандартов обошлось бы автопроизводителям примерно в 200 миллиардов долларов.

Ряд экологических организаций заявляли, что если стандарты Обамы будут пересмотрены, они подадут в суд. Крупные автопроизводители, включая General Motors, Volkswagen и Toyota, просили пока приостановить окончательное решение администрации Обамы по стандартам.

Администрация Трампа неоднократно обещала снижение стандартов. При этом возможности организации ограничены. Крупнейший по населению американский штат Калифорния имеет по указанию конгресса право на установление собственных стандартов, и ряд штатов ориентируются в регулировании именно на Калифорнию.

Власти этого штата собираются выполнить требования администрации Обамы по выхлопам, невзирая на позицию федеральных властей. В этом случае не соблюдающим эти стандарты автопроизводителям придется либо уйти с рынка Калифорнии, что нереалистично, либо производить для разных штатов автомобили разных стандартов, что также затратно, прежде всего для потребителей.

Администрация Трампа также может оспорить позицию штатов в суде, но победа ей не гарантирована.