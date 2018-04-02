Москва и Каракас обсуждают возможность сборки автомобилей в Венесуэле - вице-президент

МЕХИКО, 2 апр /ПРАЙМ/. Россия и Венесуэла обсуждают возможность начала сборки автомобилей на венесуэльской территории, сообщил в понедельник вице-президент по финансовым и экономическим вопросам, министр сельского хозяйства Венесуэлы Вильмар Кастро Сотельдо.

В Каракасе проходит заседание межправительственной комиссии высокого уровня двух стран. Россию представляет делегация во главе с заместителем министра промышленности и торговли Олегом Рязанцевым.

Как передает агентство AVN со ссылкой на Кастро Сотельдо, речь идет не только о сборке машин, но и о производстве автозапчастей в Венесуэле. Конкретные сроки начала такой работы пока не названы.

Также стороны затронули тему производства вакцин в Венесуэле, создания машиностроительных производств, проектов инвестиций в район Arco Minero, известный своими золотыми запасами. Венесуэльский чиновник сообщил, что обсуждается предложение по производству оборудования для выпуска продовольственных товаров на сельскохозяйственном комплексе в штате Ансоатеги.

Ранее МИД Венесуэлы сообщил, что стороны обсуждают возможное использование венесуэльской криптовалюты "петро" при осуществлении международных транзакций, сотрудничество в военной сфере, железнодорожные проекты в Венесуэле, а также анализируют стратегический альянс между компаниями "Роснефть" ROSN и PDVSA в рамках проекта Petromonagas.