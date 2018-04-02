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Трамп обсудил экономическую повестку США со своим новым советником – Белый дом


Мировая экономика

ВАШИНГТОН, 2 апр /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп поприветствовал в Белом доме своего нового экономического советника Лоуренса Кудлоу, они обсудили задачи в области экономического роста США, говорится в сообщении президентской администрации.

"Сегодня президент Дональд Трамп встретился с руководством Национального экономического совета, чтобы обсудить экономическую повестку и поприветствовать нового директора совета и советника президента по экономике Ларри Кудлоу", - сообщает Белый дом.

"Президент рад приветствовать в своей команде Кадлоу, который в последние десятилетия работал в частных и государственных секторах, включая работу при президенте Рейгане в Белом доме", - добавляется в сообщении.

Трамп также отметил успехи Кона, при котором "американцы стали получать больше денег".

Президент объявил о назначении экономического аналитика и журналиста Кудлоу на пост экономического советника в середине марта вместо Гэри Кона.

Ранее сообщалось со ссылкой на ряд СМИ, что на должность советника помимо Кудлоу рассматривался советник Белого дома Питер Наварро. Впоследствии Наварро заявил, что не является кандидатом на этот пост.

Кон ушел на фоне решения Трампа ввести экономические пошлины на импорт стали и алюминия в США. Это решение не поддержали как торговые партнеры США, так и некоторые однопартийцы Трампа. В общей сложности с момента инаугурации Трампа в январе 2017 года его команду покинули уже более десяти человек.

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