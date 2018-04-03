Инвестиции эмигрантов из РФ в российскую "элитку" достигли максимума

МОСКВА, 2 апр - РИА Недвижимость. Объем инвестиций эмигрантов из России в покупку элитной недвижимости в стране в четвертом квартале 2017 года подскочил на 36%, достигнув 122 миллиона долларов, что является максимальным показателем за всю историю рынка, говорится в сообщении компании "Метриум".

"Предыдущий пик был зафиксирован в первом квартале докризисного 2014 года, когда россияне перевели на родину 102 миллиона долларов для покупки недвижимости. Всего за прошлый год общий объем таких переводов составил 265 миллионов долларов, что на 12% больше, чем в 2014 году (237 миллионов долларов)", - отмечается в пресс-релизе.

В первом квартале 2018 года менеджеры по продаже элитной недвижимости компании продолжили фиксировать высокую активность таких покупателей: число обращений от них возросло на 21%. Больше всего таких заявок пришло от россиян из Великобритании (66%), Германии (23%), Соединенных Штатов (9%), сообщается в нем.

Эксперты компании отмечают, что средняя площадь загородного дома по обращениям россиян-эмигрантов составила порядка 1,2-1,5 тысяч квадратных метров, хотя еще 10 лет назад клиенты данного уровня платежеспособности интересовались объектами площадью 2,5 тысячи квадратных метров. Площадь участка также сократилась с 1 гектара до 0,5 гектара. Бюджет покупки запрашиваемого домовладения снизился до 15 миллионов долларов, хотя 10 лет назад он достигал 50 миллионов долларов. Интересуются эмигранты и городской недвижимостью: как правило, в фокусе их внимания квартира площадью 200-250 квадратных метров стоимостью порядка 4–6 миллионов долларов.