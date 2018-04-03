Белый дом рассчитывает согласовать обновленный договор по НАФТА к середине апреля - СМИ

МОСКВА, 3 апр /ПРАЙМ/. Администрация президента США Дональда Трампа хочет согласовать предварительную версию обновленного договора о Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА) к середине апреля, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.

"Белый дом хочет, чтобы лидеры Канады и Мексики присоединились (к США) в объявлении общих пунктов обновленного соглашения на Саммите Америк, который начинается 13 апреля", - передает агентство. Его источники также отмечают, что обсуждения по поводу деталей соглашения и выработке юридических документов продолжатся.

По словам собеседников агентства, министр экономики Мексики Ильдефонсо Гуахардо в среду отправится в Вашингтон, где встретится с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером. Кроме того, во встречах могут участвовать советник и зять Трампа Джаред Кушнер и министр иностранных дел Мексики Луис Видегарай.

Источники агентства добавили, что глава МИД Канады Христя Фриланд в четверг также приедет в США для встречи с Лайтхайзером. В пятницу могут состояться встречи, в которых будут участвовать представители всех трех государств.

Представители Мексики и Канады, по информации источников агентства, ожидали, что восьмой раунд переговоров по НАФТА начнется в США на следующей неделе, но Лайтхайзер выступил против этой идеи и не разослал приглашений. По его словам, члены НАФТА смогут добиться большего прогресса, проводя регулярные встречи между небольшими делегациями.

США, Канада и Мексика с 2017 года ведут переговоры по актуализации Североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА), которую Трамп считает невыгодной для США и из которой он неоднократно грозил выйти.