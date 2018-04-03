FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Белый дом рассчитывает согласовать обновленный договор по НАФТА к середине апреля - СМИ


Мировая экономика

МОСКВА, 3 апр /ПРАЙМ/. Администрация президента США Дональда Трампа хочет согласовать предварительную версию обновленного договора о Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА) к середине апреля, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.

"Белый дом хочет, чтобы лидеры Канады и Мексики присоединились (к США) в объявлении общих пунктов обновленного соглашения на Саммите Америк, который начинается 13 апреля", - передает агентство. Его источники также отмечают, что обсуждения по поводу деталей соглашения и выработке юридических документов продолжатся.

По словам собеседников агентства, министр экономики Мексики Ильдефонсо Гуахардо в среду отправится в Вашингтон, где встретится с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером. Кроме того, во встречах могут участвовать советник и зять Трампа Джаред Кушнер и министр иностранных дел Мексики Луис Видегарай.

Источники агентства добавили, что глава МИД Канады Христя Фриланд в четверг также приедет в США для встречи с Лайтхайзером. В пятницу могут состояться встречи, в которых будут участвовать представители всех трех государств.

Представители Мексики и Канады, по информации источников агентства, ожидали, что восьмой раунд переговоров по НАФТА начнется в США на следующей неделе, но Лайтхайзер выступил против этой идеи и не разослал приглашений. По его словам, члены НАФТА смогут добиться большего прогресса, проводя регулярные встречи между небольшими делегациями.

США, Канада и Мексика с 2017 года ведут переговоры по актуализации Североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА), которую Трамп считает невыгодной для США и из которой он неоднократно грозил выйти.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ