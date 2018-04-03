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Власти Сахалина и "Аэрофлот" выделят деньги на 5 самолетов для Курил


ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 апр /ПРАЙМ/. Власти Сахалинской области и компания "Аэрофлот" AFLT выделят средства на приобретение пяти самолётов для авиасообщения с Курилами, информирует во вторник пресс-служба правительства региона.

"Для авиасообщения с курильскими островами Парамушир и Шикотан приобретут пять самолетов. Сахалинские власти и "Аэрофлот" с этой целью выделяют средства на докапитализацию региональной авиакомпании "Аврора", которая будет выполнять новые воздушные рейсы", - говорится в сообщении со ссылкой на губернатора Олега Кожемяко.

Он отметил, что власти планируют помочь авиакомпании впервые в истории организовать прямой рейс из Южно-Сахалинска на Шикотан, а также возобновить регулярное воздушное сообщение на самолетах между Парамуширом и Петропавловском-Камчатским, которого не было более 25 лет.

По информации пресс-службы, на обоих Курильских островах запланировано строительство взлетно-посадочных полос. На Шикотане оно начнется предстоящим летом.

"Для выполнения авиарейсов по новым маршрутам решено приобрести воздушные суда канадского производства DHC-6 Twin Otter 400. Они способны перевозить до 19 пассажиров и рассчитаны на эксплуатацию в условиях укороченных грунтовых взлетно-посадочных полос", - сообщили в правительстве.

С конца 2016 года впервые с советских времен было возобновлено регулярное авиасообщение между островами Кунашир и Шикотан. Пассажиров и грузы перевозит приобретенный сахалинским правительством вертолет Ми-8 МТВ-1. Остроту проблемы позволила снизить дополнительная покупка двух современных комфортабельных самолетов Bombardier Q400 с вместимостью 70 пассажиров. Используются они в первую очередь на линиях внутри Сахалинской области, выполняя полеты на острова Итуруп и Кунашир, а также на север Сахалина.

Кроме того, чтобы улучшить морское сообщение с островами, запланировано строительство трех грузопассажирских судов, которое должно начаться уже в этом году, сообщает правительство региона.

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