Дальний Восток вошел в тройку наиболее привлекательных федеральных округов России - ВЦИОМ

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 апр /ПРАЙМ/. Дальний Восток вошел в тройку наиболее привлекательных для россиян федеральных округов страны с точки зрения потенциала социально-экономического развития, сообщила директор по исследованиям Всероссийского центра изучения общественного мнения Елена Михайлова.

По ее словам, исследования были проведены в марте, были опрошены 1,6 тысячи респондентов из 45 регионов России.

"За последние годы удалось решить задачу по формированию позитивного имиджа Дальнего Востока. На сегодняшний день он входит в число лидеров – тройку наиболее привлекательных федеральных округов с точки зрения потенциала социально-экономического развития, если мы будем рассматривать Юг России и Крым как единый федеральный округ", - сказала Михайлова на пленарной сессии конференции по демографическому развитию Дальнего Востока.

Четвертая всероссийская конференция "Демографическое развитие Дальнего Востока" проходит 3-4 апреля. Ее организаторами выступают Минвостокразвития, правительство Сахалинской области и Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. Конференция собрала более 200 участников, в числе которых представители региональных и федеральных властей, работодателей Дальнего Востока, эксперты в области демографии.