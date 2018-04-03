СПРАВКА: АЭС "Аккую" (Турция)

МОСКВА, 3 апр /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин посетит с двухдневным визитом Турцию. Запланировано, что лидеры России и Турции дадут старт сооружению первого энергоблока атомной электростанции "Аккую".

Ниже приводится справочная информация.

Межправительственное соглашение РФ и Турции по сотрудничеству в сфере строительства и эксплуатации атомной электростанции на площадке "Аккую" в провинции Мерсин на южном побережье Турции было подписано 12 мая 2010 года.

По условиям соглашения, в декабре 2010 года российская сторона учредила на территории Турецкой Республики проектную компанию АО "Аккую Нуклеар" (Akkuyu Nukleer Anonim Sirketi).

Акционерами "Аккую Нуклеар" являются компании, уполномоченные правительством РФ. Согласно информации на сайте "Аккую Нуклеар", 74,915% акций компании принадлежит АО "Русатом Энерго Интернешнл", 21,948% – концерну "Росэнергоатом", 2,267% – АО "Атомстройэкспорт", 0,82% – "Интер РАО" IRAO и по 0,025% – "Атомтехэнерго" и "Атомэнергоремонту".

Генеральный заказчик и инвестор проекта – АО "Аккую Нуклеар", генеральный проектировщик станции – АО "Атомэнергопроект", генеральный подрядчик строительства – АО "Атомстройэкспорт".

Проект сооружения АЭС "Аккую" в Турции является первым в мире проектом АЭС, реализуемым по модели BOO (build-own-operate, "строй-владей-эксплуатируй").

Проект АЭС "Аккую" включает четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200 поколения "3+". Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 МВт. Проектные решения станции АЭС "Аккую" отвечают всем современным требованиям мирового ядерного сообщества, закрепленным в нормах безопасности МАГАТЭ, Международной консультативной группы по ядерной безопасности и требованиям Клуба EUR.

В рамках долгосрочного контракта проектная компания принимает на себя обязательство по проектированию, строительству, обслуживанию, эксплуатации и выводу из эксплуатации станции.

Основной объем поставок оборудования и высокотехнологичной продукции для реализации проекта приходится на российские предприятия, проект также предусматривает максимальное участие турецких компаний в строительных и монтажных работах, а также компаний из других стран. Впоследствии турецкие специалисты будут привлекаться к участию в эксплуатации АЭС на всех этапах ее жизненного цикла.

Согласно Межправительственному соглашению от 12 мая 2010 года, турецкие студенты проходят обучение в российских вузах по программе подготовке специалистов атомной энергетики.

В городе Мерсине работает Центр общественной информации в области атомной энергетики. Также центр открыт при Стамбульском техническом университете.

В декабре 2014 года министерство окружающей среды и градостроительства Турции одобрило Отчет по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) АЭС "Аккую".

Церемония по закладке фундамента морских сооружений АЭС прошла в апреле 2015 года.

25 июня 2015 года Управление по регулированию энергетического рынка Турции выдало АО "Аккую Нуклеар" предварительную лицензию на генерацию электроэнергии. 29 июня 2015 года с турецкой компанией "Дженгиз Иншаат" был подписан контракт на проектирование и строительство морских гидротехнических сооружений атомной станции.

На фоне ухудшения отношений Москвы и Анкары из-за сбитого 24 ноября 2015 года в Сирии турецкими ВВС российского Су-24 проект строительства АЭС "Аккую" был фактически заморожен.

Импульс проекту строительства АЭС "Аккую" был дан на встрече Путина с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, состоявшейся 9 августа 2016 года в Петербурге. По итогам встречи президент Турции заявил, что Анкара готова предоставить статус стратегической инвестиции проектируемой совместно с Россией АЭС "Аккую". В свою очередь президент РФ сообщил, что в этом вопросе Турция пошла на изменение законодательства, что будет способствовать его реализации.

В феврале 2017 года Турецкое агентство по атомной энергии одобрило проектные параметры площадки АЭС "Аккую".

В октябре 2017 года проектная компания АО "Аккую Нуклеар" получила от Турецкого агентства по атомной энергии ограниченное разрешение на строительство станции, которое позволяет приступить к выполнению строительно-монтажных работ на всех объектах атомной электростанции, за исключением зданий и сооружений, важных для безопасности "ядерного острова".

10 декабря 2017 года проект строительства АЭС "Аккую" перешел на этап практической реализации — на площадке будущей станции состоялась церемония начала сооружения первоочередных объектов, которые будут необходимы для подготовки собственно возведения атомных энергоблоков.

Изготовление и поставку основного оборудования турбинного зала для четырех энергоблоков АЭС "Аккую" обеспечит холдинг "Атомэнергомаш". Стоимость работ – почти 93 миллиарда рублей.

Готовое оборудование турбинного зала для блоков №№1-4 АЭС "Аккую" должно быть доставлено на площадку станции, соответственно, к началу августа 2020 года, июня 2021 года, марта 2022 года и марта 2023 года.

Оборудование ядерной паропроизводящей установки будет изготовлено на предприятиях "Атомэнергомаша" "Атоммаш" (Волгодонск, Ростовская область) и "Петрозаводскмаш" (Петрозаводск).

Французская компания Alstom Power Systems (принадлежит американской General Electric) поставит турбины, а также основное и часть вспомогательного оборудования комплектной паротурбинной установки для машинного зала всех четырех будущих энергоблоков АЭС "Аккую".

Турецкие власти ожидают, что закладка фундамента АЭС "Аккую" произойдет 3-4 апреля 2018 года.

По словам заместителя министра энергетики и природных ресурсов Турции Фатиха Дёнмеза, в строительстве АЭС "Аккую" будет задействовано 10 тысяч человек, а после ввода в эксплуатацию здесь на постоянной основе будет трудиться 3500 человек, большинство из которых — граждане Турции.

Начало промышленной эксплуатации энергоблоков №№1-4 АЭС "Аккую" предварительно намечено на апрель 2023, 2024, 2025 и 2026 годов соответственно. Срок эксплуатации первого блока станции рассчитан до 2083 года.