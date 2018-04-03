Представитель РФ в ЕС: Отношения РФ и участвующих в "дипломатической войне" стран отравлены надолго

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Отношения РФ и стран ЕС, участвующих в «дипломатической войне» из-за «дела Скрипаля», отравлены надолго, заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов. "Вот эта антироссийская вакханалия, трудно подобрать другое слово, истерия, может, принесла определенные плоды. Ряд стран пошел на поводу у Лондона в данной ситуации… Если что-то наверняка, надолго отравлено, то это наши отношения с этими странами, включая Великобританию и США", — заявил Чижов журналистам.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

Ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские страны, Украина, Молдавия, а также США и Канада в понедельник приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с делом британского шпиона Сергея Скрипаля. МИД РФ предупредил, что этот недружественный шаг не останется без ответа.