"Дочка" РЖД прорабатывает механизм продажи невозвратных билетов для их реализации с 2019 г

МОСКВА, 3 апр /ПРАЙМ/. Федеральная пассажирская компания (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) прорабатывает механизм продажи невозвратных билетов, реализовать которые можно будет с 2019 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении закон, по которому устанавливаются специальные тарифы на невозвратные железнодорожные билеты.

"Закон вступит в силу 1 января 2019 года. В настоящее время АО "ФПК" прорабатывает механизм его реализации. Сроки технической готовности пока не определены, однако уже сейчас специалисты компании отмечают, что у каждого поезда будет разница в цене между "возвратным" и "невозвратным" тарифом", - сообщили в пресс-службе ФПК во вторник.

По результатам исследований, которые приводит ФПК, более 60% опрошенных пассажиров выразили готовность воспользоваться предложением с условиями "невозвратный билет". В настоящий момент пассажиры возвращают не более 8% билетов.

Как сообщалось, сейчас ФПК не может продавать невозвратные билеты, что вынуждает компанию учитывать риск убытков от возврата билета при определении цены. Это увеличивает стоимость перевозки для всех пассажиров. Право продавать невозвратные билеты позволит ФПК дополнить тарифную сетку экономичными невозвратными тарифами и предложить билеты по существенно сниженной цене.

Изменения, которые вносятся в законодательство предполагают, что пассажир сможет вернуть невозвратный билет, только если он опоздал на поезд из-за болезни или несчастного случая, а также из-за внезапной болезни члена семьи, совместно следующего с пассажиром, и смерти члена семьи — все эти случаи должны быть подтверждены документами. Он также может сдать билет из-за отмены или задержки поезда.