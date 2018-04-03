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"Руслайн" возобновляет перелеты между Краснодаром и турецким Самсуном


КРАСНОДАР, 3 апр /ПРАЙМ/. Авиакомпания "Руслайн" возобновляет регулярные перелеты между Краснодаром и городом Самсун на севере Турции, сообщил РИА Новости руководитель департамента сети маршрутов "Руслайн" Алексей Донченко.

"Власти Самсуна и "Руслайн" 3 апреля подписали соглашение о возобновлении регулярного авиасообщения в Краснодар. Рейс будет выполняться два раза в неделю по вторникам и субботам", - отметил представитель компании.

По его словам, в настоящий момент прямых перелетов из других российских городов в Самсун нет.

Рейсы будут выполняться на самолетах Bombardier CRJ-100/200 вместимостью 50 кресел. Перелет длится около часа. Вылет из Краснодара в Самсун в 13.20 мск, обратный рейс - в 14.40.

Как отметил представитель "Руслайн", компания планирует перевозить около 100 пассажиров в неделю.

"С мая этого года мы рассчитываем на российский туристический поток - в связи с оздоровительными и пляжными турами в Самсун", - пояснил Донченко.

Он также добавил, что у российских городов Майкоп и Краснодар налажены деловые связи с Самсуном, город также является побратимом Новороссийска, в связи с чем новый рейс будет востребован у представителей бизнеса.

Авиасообщение между Краснодаром и Самсуном было запущено с мая 2017 года. Перелеты продолжались в течение двух месяцев, однако затем их пришлось приостановить в связи с реконструкцией турецкого аэропорта.

Самсун — туристический и портовый город, расположенный на севере Турции у побережья Черного моря.

Авиакомпания "Руслайн" базируется в московском аэропорту Внуково, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Компания выполняет регулярные и чартерные перевозки по России, в страны СНГ и дальнего зарубежья. Основной целью работы компании является построение сети между региональными центрами и хабовыми аэропортами. Маршрутная сеть объединяет более 30 городов. Парк компании состоит из 20 самолетов Bombardier СRJ-100/200 вместимостью 50 кресел.

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