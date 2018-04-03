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Всемирный банк утвердил стратегию партнерства для Белоруссии на 2018?2022 гг


МИНСК, 3 апр /ПРАЙМ/. Совет директоров Всемирного банка (ВБ) утвердил рамочную стратегию партнерства группы Всемирного банка для Белоруссии на 2018?2022 годы, сообщается во вторник в релизе ВБ.

В сообщении говорится, что стратегия "направлена на поддержку устойчивого и инклюзивного роста и повышение уровня жизни в стране".

Там подчеркивается, что новая стратегия полностью согласована с правительственной программой социально-экономического развития Белоруссии на 2016-2020 годы и основана на выводах и рекомендациях комплексного диагностического исследования экономики страны, подготовленного ВБ.

Согласно сообщению, в ближайшие пять лет поддержка группы Всемирного банка будет сосредоточена на создании возможностей для развития частного сектора и повышения эффективности госинвестиций, а также на поддержании человеческого капитала за счет улучшения условий обучения в сфере образования и качества медицинской помощи. Кроме того, приоритетом определено усиление вклада инфраструктуры в экономический рост, управление изменением климата и развитие человеческого потенциала.

Рамочная стратегия партнерства является совместной стратегией Международного банка реконструкции и развития (МБРР), Международной финансовой корпорации (МФК) и Многостороннего агентства по гарантированию инвестиций (МИГА).

С 1992 года Всемирный банк предоставил Белоруссии кредитные ресурсы на сумму 1,7 миллиарда долларов. В настоящее время инвестиционный портфель Всемирного банка в республике включает восемь проектов на сумму 789 миллионов долларов.

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