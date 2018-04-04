Венесуэла будет расплачиваться с Россией за автозапчасти в "петро" - министр

МЕХИКО, 4 апр /ПРАЙМ/. Одной из форм оплаты поставляемых из России в Венесуэлу автомобильных деталей и запчастей станет криптовалюта "петро", заявил во вторник министр внешней торговли южноамериканской страны Хосе Виельма Мора.

По его словам, в ходе заседания двусторонней межправительственной комиссии высокого уровня в Каракасе обсуждался альянс с российским "Камазом".

"Это касается закупок деталей, запчастей, шин и аккумуляторов, а также сборки этих машин в нашей стране и форм оплаты, в которые мы включаем платежи через "петро", нашу криптовалюту", – цитирует агентство AVN заявление Виельмы Моры.