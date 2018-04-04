КНР намерена решить торговые вопросы с США посредством механизма урегулирования споров ВТО

ПЕКИН, 4 апр /ПРАЙМ/. Пекин намерен посредством механизма урегулирования споров ВТО решить серьезные торговые разногласия с США, возникшие на фоне введения новых пошлин на сталь и алюминий, а также после публикации Вашингтоном списка китайских товаров, на которые предлагается ввести новые тарифы, говорится в заявлении официального представителя МИД КНР Лу Кана.

"Действия американской стороны серьезно нарушили основополагающие принципы Всемирной торговой организации, Китай в связи с этими ошибочными действиями США намерен в ближайшее время прибегнуть к механизму урегулирования споров ВТО", - заявил дипломат.

По его словам, США не обратили никакого внимания на строгое дипломатическое представление КНР, "безосновательно опубликовали список товаров, на которые предлагается ввести пошлины, это типичный образец унилатерализма и торгового протекционизма, мы резко осуждаем это и решительно выступаем против".

Ранее стало известно, что США опубликовали список из 1,3 тысячи китайских товаров, против которых могут быть введены импортные пошлины как ответ на нарушение Китаем интеллектуальных прав на американскую продукцию. Так Соединенные Штаты намерены преодолеть многомиллиардный торговый дефицит с Китаем. По подсчету американской администрации Китай будет терять на этих пошлинах около 50 миллиардов долларов ежегодно.

США заявляют, что это только первый шаг в вопросе противодействия Китаю в области торговли.