FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Китай в рамках политики реформ и открытости намерен создать ряд портов свободной торговли


Мировая экономика

ПЕКИН, 4 апр /ПРАЙМ/. Китай намерен создать несколько портов свободной торговли в рамках реализации своей политики реформ и открытости, заявление об этом станет одним из ключевых пунктов речи председателя КНР Си Цзиньпина на открытии экономического форума в Боао 8 апреля, сообщает издание South China Morning Post со ссылкой на осведомленные источники.

Знакомые с ситуацией источники сообщили, что порты будут более свободны в выработке правил и основных принципов деятельности, чем существующие зоны свободной торговли, а также будут значительно более открыты с точки зрения доступа на рынок. Они будут соответствовать международным стандартам для обеспечения свободного потока товаров, человеческих ресурсов, финансов, деятельность портов будет регулироваться новыми правилами.

"Открытость потов будет значительно выше, чем у зоны свободной торговли Шанхая, и даже выше, чем в Гонконге", - заявил источник издания, отметив, что один из портов может быть создан на Хайнане.

По мнению источника газеты, в случае, если появится заявление об открытии порта свободной торговли на острове, правительство провинции Хайнань может приостановить продажу недвижимости.

По словам бывшего замминистра коммерции КНР Вэй Цзяньго, на форуме в Боао Си Цзиньпин объявит ряд важных мер, которые помогут Китаю в борьбе против торгового протекционизма США и в достижении целей своего внутреннего экономического развития.

"Китай откроет сектор финансовых услуг, страхования, сферу посреднических услуг и медобслуживания, а также создаст бизнес-среду, предоставляющую равные нормы, возможности и права для частных, государственных и иностранных компаний", - заявил Вэй Цзяньго.

Китай с 2013 года создал 11 зон свободной торговли по всей стране, Шанхай стал тестовой площадкой для обеспечения свободного трансграничного потока капитала.

Экономический форум в Боао пройдет 8-11 апреля на острове Хайнань, в нем примут участие генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и исполнительный директор МВФ Кристин Лагард, а также канцлер Австрии, президент Филиппин, премьер-министры Монголии, Финляндии, Пакистана, Новой Зеландии и Сингапура.

Азиатский форум в Боао проводится с 2001 года. Его задачами являются развитие координации и сотрудничества между странами Азии, интенсификация диалога и экономических связей с другими регионами мира, создание платформы по налаживанию диалога по экономическим, социальным и иным вопросам между официальными лицами, предпринимателями, специалистами и учеными.

Версия для печати

Торговые войны

Весь сюжет
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ