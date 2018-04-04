Китай в рамках политики реформ и открытости намерен создать ряд портов свободной торговли

ПЕКИН, 4 апр /ПРАЙМ/. Китай намерен создать несколько портов свободной торговли в рамках реализации своей политики реформ и открытости, заявление об этом станет одним из ключевых пунктов речи председателя КНР Си Цзиньпина на открытии экономического форума в Боао 8 апреля, сообщает издание South China Morning Post со ссылкой на осведомленные источники.

Знакомые с ситуацией источники сообщили, что порты будут более свободны в выработке правил и основных принципов деятельности, чем существующие зоны свободной торговли, а также будут значительно более открыты с точки зрения доступа на рынок. Они будут соответствовать международным стандартам для обеспечения свободного потока товаров, человеческих ресурсов, финансов, деятельность портов будет регулироваться новыми правилами.

"Открытость потов будет значительно выше, чем у зоны свободной торговли Шанхая, и даже выше, чем в Гонконге", - заявил источник издания, отметив, что один из портов может быть создан на Хайнане.

По мнению источника газеты, в случае, если появится заявление об открытии порта свободной торговли на острове, правительство провинции Хайнань может приостановить продажу недвижимости.

По словам бывшего замминистра коммерции КНР Вэй Цзяньго, на форуме в Боао Си Цзиньпин объявит ряд важных мер, которые помогут Китаю в борьбе против торгового протекционизма США и в достижении целей своего внутреннего экономического развития.

"Китай откроет сектор финансовых услуг, страхования, сферу посреднических услуг и медобслуживания, а также создаст бизнес-среду, предоставляющую равные нормы, возможности и права для частных, государственных и иностранных компаний", - заявил Вэй Цзяньго.

Китай с 2013 года создал 11 зон свободной торговли по всей стране, Шанхай стал тестовой площадкой для обеспечения свободного трансграничного потока капитала.

Экономический форум в Боао пройдет 8-11 апреля на острове Хайнань, в нем примут участие генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и исполнительный директор МВФ Кристин Лагард, а также канцлер Австрии, президент Филиппин, премьер-министры Монголии, Финляндии, Пакистана, Новой Зеландии и Сингапура.

Азиатский форум в Боао проводится с 2001 года. Его задачами являются развитие координации и сотрудничества между странами Азии, интенсификация диалога и экономических связей с другими регионами мира, создание платформы по налаживанию диалога по экономическим, социальным и иным вопросам между официальными лицами, предпринимателями, специалистами и учеными.