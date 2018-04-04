Аэропорт Нальчика назвал заявления "Победы" об угрозе безопасности необоснованными

НАЛЬЧИК, 4 апр /ПРАЙМ/. Аэродромное обеспечение международного аэропорта "Нальчик" соответствует всем необходимым требованиям, последняя проверка аэропорта проводилась Росавиацией в конце марта текущего года, сообщает в среду авиаузел на фоне заявления "Победы" о приостановке полетов в Нальчик.

В среду низкобюджетная авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот" AFLT) заявила, что приостанавливает полеты в аэропорт Нальчика с 5 апреля из-за выявленных несоответствий аэродрома сертификационным требованиям, которые не позволяют обеспечить безопасное выполнение рейсов. Отмечалось, что после обращений пилотов с указанием на небезопасное состояние аэродромной инфраструктуры специалисты компании провели проверку взлетно-посадочной полосы (ВПП) и рулежных дорожек и выявили их несоответствие требованиям. По данным компании, было выявлено частичное разрушение покрытия взлетно-посадочной полосы, наличие выбоин, раковин и трещин.

"В связи с появившейся в СМИ информацией о приостановке полетов авиакомпанией "Победа" считаем необходимым уведомить наших пассажиров, что в соответствии с актом плановой проверки аэропорта "Нальчик", проведенной Росавиацией 26 марта 2018 года, аэродромное обеспечение соответствует установленным требованиям", - говорится в сообщении аэропорта.

По данным авиаузла, "Победа" в нарушение установленных правил не направила в аэропорт Нальчика официального уведомления о своих действиях. При этом отмечается, что на сайте авиакомпании в качестве причин приостановки выполнения полетов указывается несоответствие состояния ВПП требованиям.

"Однако никаких обращений от пилотов по установленным правилами каналам связи и информации в аэропорт "Нальчик" также не поступало. Никакого инструментального обследования ВПП не проводилось", - уточняется в сообщении. Также подчеркивается, что аэропорт считает заявления авиакомпании "Победа" "необоснованными и бездоказательными".

В тоже время аэропорт информирует о том, что по согласованию с Росавиацией с 7 по 9 апреля текущего года будет проводиться плановый текущий ремонт взлетно-посадочной полосы.