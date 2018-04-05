Вся мировая экономика проиграет от торгового противостояния США и КНР, считает эксперт

ВАШИНГТОН, 4 апр /ПРАЙМ/. От экономического противостояния Китая и США проиграют не только эти страны, но и вся мировая экономика, ситуация может негативно повлиять на едва восстановившийся экономический рост, заявил РИА Новости директор швейцарского института экономики KOF профессор Ян-Эгбурт Штерн в кулуарах Heritage Foundation.

"Это совершенно не то, что экономисты хотят видеть. У нас было слабое восстановление экономики в течение нескольких лет, во многом из-за того, что торговля не шла по тому пути, по которому мы хотели бы. Сейчас мы в ситуации, когда экономика и торговля ускоряют (рост), и эти негативные новости будут иметь негативный эффект на общее развитие", - отметил собеседник агентства.

"Никто не выиграет в подобной торговой войне и в таком роде взаимоотношений. Конечно, если кто-то начинает эту войну, другое государство чувствует необходимым дать ответ. А следом - страх, что другой снова даст ответ. В конце концов, мы все теряем от этого", - сказал он, добавив, что негатив будет ощутим во всем мире, поскольку в эту торговую войну вовлечены две крупнейших экономики.

Накануне США опубликовали список из 1,3 тысячи китайских товаров, против которых могут быть введены импортные пошлины как ответ на нарушение Китаем интеллектуальных прав на американскую продукцию. Так, Соединенные Штаты намерены преодолеть многомиллиардный торговый дефицит с Китаем. По подсчету американской администрации, Китай будет терять на этих пошлинах около 50 миллиардов долларов ежегодно.

Заместитель министра коммерции КНР Ван Шоувэнь заявил, что Китай не хочет торговой войны с США, но если Вашингтон намерен воевать, то Пекин готов. "Китай применяет "тяжелую артиллерию", чтобы ответить на тарифы Трампа, - вот она, торговая война", - приводит агентство MarketWatch мнение главного рыночного аналитика Think Markets UK Наема Аслама (Naeem Aslam).

Из-за обостренной геополитической обстановки трейдеры практически не отреагировали на данные региональной макростатитсики. Европейское статистическое агентство Евростат сообщило, что безработица в еврозоне в феврале снизилась с уровня января в 8,6% до минимального с декабря 2008 года значения в 8,5%. А годовая инфляция в 19 странах еврозоны в марте, по предварительной оценке, составила 1,4% против уровня февраля в 1,1%. Показатели совпали с прогнозом экспертов.

В итоге в среду индексы основных европейских фондовых бирж перешли на фоне эскалации торгового конфликта между США и КНР к снижению.