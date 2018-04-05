Кабмин РФ обсудит проект об увеличении возможной доли иностранцев в малых предприятиях

МОСКВА, 5 апр /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит проект об увеличении предельной доли участия иностранных юрлиц в уставном капитале малых и средних предприятий, сообщила пресс-служба кабинета министров.

Сейчас этот порог установлен на уровне 49%.

Документ также предлагает наделить "Корпорацию МСП" правом предоставлять услуги не только малым и средним фирмам, но и планирующим начать предпринимательскую деятельность.

По мнению кабинета министров, принятие проекта позволит привлекать дополнительные инвестиции в сектор МСП, обучать граждан, планирующих начать предпринимательскую деятельность, основам бизнеса.