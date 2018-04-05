ОБЗОР: Эксперты ЦСР и ВШЭ предложили увеличить финансирование образования в РФ до 4,8% ВВП

МОСКВА, 5 апр /ПРАЙМ/. Система образования в России для своего дальнейшего развития нуждается в увеличении финансирования; оптимальный сценарий предполагает рост расходов до 4,8% ВВП, следует из доклада Центра стратегических разработок (ЦРС) и Высшей школы экономики, поступившего в распоряжение РИА Новости.

Ранее президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию отметил необходимость существенного роста расходов на образование в России. Авторы доклада, в свою очередь отметили, что недофинансированная система может функционировать, но не может развиваться. Поэтому эксперты ЦСР и ВШЭ разработали три сценария финансирования образования.

"Полноценная реализация предлагаемых в данном докладе проектов требует существенно больших ресурсов, в том числе бюджетного финансирования на уровне 4,8% ВВП. Этот сценарий можно назвать оптимальным, поскольку он предполагает наиболее эффективную инвестиционную стратегию, которая требует несколько более существенных вложений (при этом не превышающих уровень многих стран-конкурентов), однако позволяет достичь многократно большего эффекта", - говорится в тезисах к докладу.

Как пояснил ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов, в настоящее время более 25% российских школьников заканчивают 9-й класс, не обладая минимальным набором функциональных умений, необходимых для успеха в жизни. Как правило, в дальнейшем отставание только усиливается. Для страны это означает потери минимум 15% ВВП и несет риски подрыва социальной устойчивости.

"Причина - отсутствие современных инструментов адресной поддержки отстающих и социального выравнивания в системе образования. В странах-лидерах соответствующие потери в два-три раза ниже: доля функционально неуспешных там - не более 8-10%", - приводятся в сообщении пресс-службы ВШЭ слова Кузьминова.

ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ

При этом авторы доклада отмечают, что текущая бюджетная ситуация в РФ заставляет также предложить промежуточный сценарий. В нем эксперты исходят из того, что дополнительное бюджетное финансирование образования в 2024 году составит 0,8% ВВП. При этом общие расходы бюджетной системы Российской Федерации на образование увеличатся до 4,4% ВВП.

Согласно третьему сценарию, финансирование образования фиксируется на уровне 4,0% ВВП, что меньше, чем было в 2012 году.

"Хотя в экспертных кругах обсуждается и такой вариант, он является категорически неприемлемым. Прирост в 0,4% едва покроет расходы в связи с демографическим фактором - ростом контингента в системе образования (12% в 2024 году). Тогда отрыв системы от требований времени станет настолько большим, что будет пройдена "точка невозврата": под вопросом окажутся не только темпы роста, но и технологическая самостоятельность страны", - отметили эксперты.

При этом авторы доклада пояснили, что во всех сценариях исходили из того, что будут выполняться целевые показатели указов по средней заработной плате работников образования, а это потребует дополнительно 0,1% ВВП в год. Кроме того, демографический рост числа учащихся в 2019-2024 годах также потребует увеличения текущих бюджетных расходов на 0,2% ВВП.

При этом все предлагаемые сценарии финансирования развития системы образования в качестве прорывных инструментов реализации изменений предполагают цифровую трансформацию образования и широкое применение частно-государственного партнерства, которое, по словам Кузьминова, позволит "передвинуть" часть бюджетных расходов на период 2024-2030 годы - и при этом получить современную инфраструктуру школ уже в 2020-2022 годы.

"Этим инструментам практически нет альтернативы: аналогичные цифровому образованию результаты на традиционной основе можно получить, только увеличив бюджет образования в два раза, до 7% ВВП. В свою очередь, ЧГП позволит "передвинуть" часть бюджетных расходов на период 2024-2030 годов и при этом получить современную инфраструктуру школ уже в 2020-2022 годах", - говорится в материалах.

ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ

Эксперты ЦСР и ВШЭ в своем докладе предложили 12 проектов развития образования, которые предполагают конкретные решения по качественному улучшению детских садов, школ, а также системы профессионального, высшего и непрерывного образования. Реализация всех проектов заложена в оптимальном сценарии увеличения финансирования.

Так, авторы предлагают создать в России систему регулярного консультирования семей специалистами по детскому развитию, в результате чего к 2024 году доля детей-первоклассников, недостаточно подготовленных к обучению в школе, сократится на 20%, а к 2030 году - в два раза.

Кроме того, предлагается обновить образовательные стандарты с учетом навыков XXI века, провести переподготовку педагогов, а также широко внедрить цифровые технологии в образовательный процесс. В результате доля школьников, сохраняющих интерес к обучению в основной школе, вырастет с 40% до 80%, а у 50% учителей затраты времени на рутинные и бюрократические операции сократятся на 25%, у 50% - на 10%.

Эксперты также предложили создать современную материальную инфраструктуру образования, которая предполагает подключение всех школ к интернету со скоростью 1 ГБит/с к 2023 году, создание современной образовательной среды средствами дизайна и оснащения оборудованием и мебелью, а также создание 70 тысяч дополнительных мест в яслях ежегодно, строительство и капремонт школьных зданий и оснащение учебных заведений автобусами.

Также авторы доклада разработали проекты по решению проблемы высокого неравенства образовательных возможностей, радикальное обновление технологического образования в школах и дополнительном образовании, создание центров развития и поддержки талантов по модели "Сириуса" в Сочи. Кроме того, предполагается запустить систему непрерывного образования, грантовую поддержку кооперации региональных вузов, науки и бизнеса, расширение программы по повышению конкурентноспособности вузов РФ за рубежом "5-100" до 40 вузов-участников к 2035 году. Помимо этого, эксперты разработали проекты по экспорту российского образования.