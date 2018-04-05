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Суд рассмотрит вопрос о банкротстве топ-менеджеров "Тракторных заводов" Бакова и Болотина


МОСКВА, 5 апр /ПРАЙМ/. Арбитражный суд Москвы в четверг проверит обоснованность двух заявлений проходящего санацию Бинбанка о банкротстве топ-менеджеров машиностроительного концерна "Тракторные заводы" (КТЗ) - Альберта Бакова и Михаила Болотина.

Оба заявления поступили в арбитраж 1 февраля, суммы долга Бакова и Болотина перед банком в материалах суда пока не указаны. КТЗ в сентябре 2016 года сообщал, что Баков, являющийся зятем кинорежиссера Никиты Михалкова, сменил Болотина на должности гендиректора, при этом Болотин сохранил пост президента компании.

Банкротства обоих ранее добивалась лизинговая компания "Трансфин-М". По мнению компании, у Бакова и Болотина существовал долг перед нею после того, как они выступили поручителями по кредиту, выданному "Курганмашзаводу". Однако судебный акт о взыскании с бизнесменов задолженности в пользу "Трансфин-М" был отменен Мосгорсудом, после чего арбитраж Москвы в ноябре-декабре 2017 года прекратил оба дела о банкротстве.

Объем накопленных финансовых обязательств предприятий группы КТЗ на конец 2017 года превышал 85 миллиардов рублей. С конца октября 2017 года основной кредитор - Внешэкономбанк - проводит процедуру банкротства компании, реализуя "дефолтную стратегию", утвержденную набсоветом ВЭБа в отношении ряда активов КТЗ в качестве единственного способа преодолеть кризис и начать оздоровление производства.

Арбитражный суд Чувашии в ноябре по заявлению ВЭБа ввел в КТЗ начальную процедуру банкротства - наблюдение. Суд включил в реестр требований кредиторов КТЗ обязательства перед ВЭБом в размере более 68,5 миллиарда рублей. Суд утвердил временным управляющим КТЗ Юрия Калакутина и назначил на 27 апреля рассмотрение по существу дела о банкротстве концерна.

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