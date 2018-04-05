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Boeing предупреждает, что торговая война между США и КНР повредит мировой авиаиндустрии


Мировая экономика

ВАШИНГТОН, 5 апр /ПРАЙМ/. Возможная торговая война между США и КНР повредит мировой авиаиндустрии, говорится в заявлении авиационной корпорации Boeing.

"Оба правительства заняли позиции, которые могут причинить вред мировой авиационной индустрии, хотя никто еще не реализовал эти резкие меры", - говорится в заявлении компании.

Ранее офис торгового представителя США распространил список из 1,3 тысячи товаров, которые могут подпасть под новые ввозные пошлины США. Этот список включает продукцию авиакосмической и технологической отрасли КНР. В ответ Пекин выразил готовность ввести аналогичные меры против американских товаров. Повышение пошлин на продукцию Boeing в Китае могло бы означать передел китайского рынка авиаперевозок, который могут захватить основные конкуренты Boeing - европейская авиастроительная корпорация Airbus, а также местные производители.

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