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Тепличный комплекс стоимостью 3,6 млрд руб появится на Камчатке в 2019 г - власти


ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 апр /ПРАЙМ/. На Камчатке в следующем году будет реализован масштабный инвестиционный проект по строительству тепличного комплекса по производству овощей стоимостью 3,6 миллиарда рублей, сообщает краевое правительство.

"Планируемый объем инвестиций составит порядка 3,6 миллиарда рублей. В настоящее время ведется работа по оформлению земельных взаимоотношений. Ожидается, что до конца 2018 года инвестор закончит все необходимые процедуры и получит разрешение на строительство", - говорится в сообщении. Инициатором проекта выступает компания "Тепличный комплекс "Камчатский".

Отмечается, что строительство будет осуществляться с применением инновационной технологии Ultra Clima. Комплекс размесят в Елизовском районе Камчатского края.

"Подобных высокотехнологичных тепличных комплексов в Камчатском крае никогда не было. Он уникален как в части технического оснащения, так и по объемам производства. Планируется, что когда производство будет выведено на полную мощность, на рынок региона будет поступать порядка 5,8 тысячи тонн огурцов и около 3,4 тысячи тонн томатов в год", - приводит пресс-служба правительства слова министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности региона Александра Кучеренко.

Власти Камчатки подчеркивают, что для края, где в настоящее время производится всего около 8-10% собственных овощей, это существенный объем продукции. Кроме того, реализация проекта позволит создать более 200 новых рабочих мест. Запуск производства планируется в ноябре-декабре 2019 года.

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