FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Глава торгпредства США в РФ попал в список высланных из РФ дипломатов


МОСКВА, 5 апр /ПРАЙМ/. Глава торгового представительства США в РФ Майкл Лалли попал в число 60 сотрудников дипмиссии, которые были объявлены Москвой персона нон грата и 5 апреля покинули Россию.

В четверг вечером официальный Twitter американской дипмиссии в Москве опубликовал видео, в котором высылаемые сотрудники посольства рассказывают о том, что их связывает с Россией и как им грустно покидать страну пребывания. Среди них своими эмоциями в связи с досрочным отъездом поделился и Майкл Лалли.

"Думаю о наших достижениях здесь в России. Так как я представляю министерство торговли США, мы работали очень тесно с российскими и американскими компаниями. Я прекрасно понимаю, насколько важно наше сотрудничество в деловой сфере, то, как американские и российские компании работают вместе и создают рабочие места - не только в России, но и США... Я учился здесь почти 30 лет назад и у меня всегда было большее уважение к России", - сказал Лалли по-русски.

Ранее ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и другие страны объявили о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. В частности, США выслали 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии РФ при ООН, а также закрыли российское генконсульство в Сиэтле. Торговый представитель РФ в США Александр Стадник сообщил РИА Новости, что обнаружил себя в списке высылаемых российских дипломатов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва даст адекватный ответ на высылку российских дипломатов и закрытие генконсульства России в США. Позже послу США было заявлено, что персона нон грата объявляются 58 сотрудников посольства в Москве и два работника консульства в Екатеринбурге. Пятого апреля они покинули Москву.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ