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Производство новых автомобилей в Британии сократилось в марте на 15,7%, до 474 тыс - SMMT


Мировая экономика

ЛОНДОН, 5 апр /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Производство новых автомобилей в Великобритании сократилось в марте на 15,7%, до 474 тысяч штук, свидетельствуют данные британского Общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT).

Как отмечает SMMT, снижению показателей производства и продажи внутри страны способствовали "экономическая и политическая неопределенность, и неясность по поводу введения новых требований автомобилям по загрязнению воздуха". В результате, в марте сократился спрос на автомобили со стороны бизнеса и физических лиц на 14,3% и 16,5% соответственно. Также продолжилось снижение спроса на автомобили с дизельным двигателем (сокращение на 37,2%). Таким образом, выпуск автомобилей в первом квартале 2017 года уменьшился на 12,4%, до 718,5 тысячи штук.

Регистрация новых машин в Британии также упала на 5,6% - до 59,76 тысячи штук. Показатели первого квартала в сравнении с результатами аналогичного периода за прошлый год сократились на 3,7%, до 94,4 тысячи единиц.

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