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РФ с 10 апреля снимет запрет на ввоз овощей, цветов и фруктов из Абхазии - Минсельхоз


МОСКВА, 5 апр /ПРАЙМ/. РФ с 10 апреля снимет запрет на поставки овощей, цветов и фруктов из Абхазии, при этом ввоз продукции будет осуществляться под контролем Россельхознадзора, говорится в сообщении на сайте Минсельхоза РФ.

Такое решение было принято в четверг на совещании в Минсельхозе РФ по вопросу фитосанитарного контроля продукции, импортируемой из Абхазии.

"По итогам совещания принято решение с учетом проведенной работы снять временные ограничения и открыть ввоз растениеводческой продукции с территории Абхазии с 10 апреля под контролем Россельхознадзора", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе совещания также обсуждались меры, принятые абхазской стороной для улучшения фитосанитарной обстановки.

Россельхознадзор со 2 апреля ввел временные ограничения на поставки из Абхазии овощей, цветов, фруктов, а также многооборотной тары и древесно-упаковочного материала в связи с распространением на территории Абхазии коричнево-мраморного клопа. Данное решение было принято по итогам мониторинга, который показал критическую фитосанитарную обстановку в Абхазии.

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