Представители госведомств проверили готовность объектов "Шереметьево" к ЧМ-2018

МОСКВА, 5 апр /ПРАЙМ/. Совместная комиссия контрольного управления президента РФ, Минтранса и Росавиации в четверг осмотрела новые инфраструктурные объекты аэропорта "Шереметьево" в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу-2018, сообщила пресс-служба аэропорта.

"В ходе инспекционного визита представители государственных ведомств оценили готовность новых инфраструктурных объектов, ответственность за строительство которых была возложено правительством РФ на АО "Международный аэропорт "Шереметьево", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к ЧМ-2018 в аэропорте полностью завершено строительство терминала B с пропускной способностью 20 миллионов пассажиров в год. Терминал готовится к запуску и сможет принять первых пассажиров в мае. Также завершены работы по благоустройству станций межтерминального перехода (МТП) "Шереметьево 1" и "Шереметьево 2". Переход, объединяющий северный и южный аэровокзальные комплексы, оснащен пассажирским и багажным тоннелями и сможет обеспечить 11,5 миллиона человек и 5,9 миллиона единиц багажа ежегодно, следует из пресс-релиза.

Аэропорт в целом инвестировал в проекты развития к чемпионату мира по футболу 2018 года 747 миллионов долларов. В частности, 264 миллионов долларов - в терминал B, 243 миллионов - в МТП. Также 90 миллионов долларов вложено в грузовой терминал "Москва Карго", открывшийся в декабре 2017 года, еще 150 миллионов - в топливно-заправочный комплекс (совместно с НК "Лукойл" LKOH), который заработает в мае.

Ранее, в феврале, аэропорт с проверкой посетила делегация FIFA, которая осмотрела маршруты движения пассажиров, порядок прохождения пред- и послеполетных формальностей, особенности организации обслуживания клиентских групп. Как сообщали в пресс-службе "Шереметьево", аэропорт подтвердил готовность к встрече участников чемпионата.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.