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Петербургские власти пустят скоростной трамвай до Петергофа


С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 апр /ПРАЙМ/. Власти Санкт-Петербурга объявили конкурс на создание и эксплуатацию линии скоростного трамвая от станции метро "Кировский завод" до Петергофа (Петродворцовый район Петербурга), сообщает пресс-служба администрации губернатора. Строительство займет до семи лет.

Проект планируется реализовать в два этапа. В течение четырех лет с момента заключения соглашения между городом и инвесторами планируется построить и ввести в эксплуатацию участок трамвайной линии протяженностью шесть километров от метро "Кировский завод" до жилого комплекса "Балтийская жемчужина". Затем в течение трех лет "Балтийскую жемчужину" с Петергофом соединит участок протяженностью 14,2 километра.

"Город приступает к основному этапу работы над масштабным инфраструктурным проектом. Скоростная трамвайная линия свяжет со станцией метро крупные жилые микрорайоны и существенно улучшит транспортную ситуацию на юге города. Объем инвестиций составит 14,4 миллиарда рублей. Средства будут вложены партнерами города на основе государственно-частного партнерства", - сказал губернатор Георгий Полтавченко, слова которого приводятся в сообщении.

Концессионное соглашение будет действовать 30 лет. В течение этого времени инвестор будет эксплуатировать трамвайную сеть, при этом город сохранит за собой право собственности на объект.

По словам губернатора, в Петербурге продолжается работа еще по двум проектам перспективных линий легкорельсового трамвая – от станции метро "Южная" до Колпино и от станции метро "Купчино" до поселка Шушары и жилого района "Славянка". "Эти проекты также будут реализованы с привлечением частных инвесторов, что позволит значительно снизить нагрузку на городской бюджет и сохранить его социальную направленность", - сказал Полтавченко.

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