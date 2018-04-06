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Британия в пятницу введет "налог на сахар" с целью сократить производство сладких напитков


Мировая экономика

ЛОНДОН, 6 апр /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. В Великобритании в пятницу вступает в действие так называемый "налог на сахар" для производителей безалкогольных напитков, превышающих норму содержания сахара в продукции.

Таким образом британские власти хотят сократить выпуск слишком сладких напитков, которые приводят к ожирению, в первую очередь у детей.

Налог будет взиматься с безалкогольных напитков с содержанием более чем 5 грамм сахара на 100 миллилитров жидкости. В случае, если в напитке содержится более 8% сахара, будет взиматься повышенная сумма налога. При этом под налог не подпадут напитки с высоким содержанием молока, так как они необходимы для здоровой диеты. Собранные средства планируется направить на программы по поощрению физической активности и сбалансированного питания у детей школьного возраста.

По данным министерства финансов Великобритании, после того, как в 2016 году была озвучена указанная инициатива, более половины производителей напитков сократили уровень содержания сахара в своей продукции. Объем сокращенного сахара в напитках соответствует 45 миллионам килограмм сахара в год, подсчитали в ведомстве.

"Производители, которые не перестроятся, будут платить налог, совокупный размер которого, как ожидается, составит до 240 миллионов фунтов ежегодно", - предупредили в Минфине.

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