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Трутнев дал поручение разобраться с дефицитом льготных авиабилетов на Дальний Восток


МОСКВА, 6 апр /ПРАЙМ/. Вице-премьер - полпред президента России Юрий Трутнев поручил Минтрансу, Росавиации и Минвостокразвития РФ вместе с компанией "Аэрофлот" AFLT решить проблему нехватки льготных авиабилетов на Дальний Восток, сообщили в пресс-службе полпредства.

"Трутнев дал поручение Минтрансу России, Росавиации и Минвостокразвития России совместно с ПАО "Аэрофлот" разобраться в ситуации с дефицитом льготных авиабилетов на дальневосточные направления и принять исчерпывающие меры", - говорится в сообщении.

"Вопрос с авиаперелетами один из самых острых для Дальнего Востока. Принимаются меры, чтобы макрорегион стал доступней, чтобы дальневосточники смогли свободно посещать центральные регионы, отдыхать на курортах Крыма и Кавказа. Меры, принятые для обеспечения субсидированными воздушными перевозками, явно недостаточны. При этом ежегодное финансирование программы сокращается – и такое положение дел неприемлемо. Дальний Восток должен стать доступней", - цитирует пресс-служба Трутнева.

По данным Росавиации, приведенным в сообщении полпредства, в этом году более 446,7 тысячи пассажиров смогут воспользоваться льготными билетами по 57 направлениям по программе субсидированных воздушных перевозок на Дальний Восток, включая направления в пределах Дальневосточного федерального округа и перевозку детей во всероссийский детский центр "Океан". В программе задействованы семь авиакомпаний: "Аэрофлот-Российские авиалинии", "Алроса" ALRS, "Норд Стар", "Сибирь", "Уральские авиалинии", "ЮТэйр" и "Якутия".

Уточняется, что билет по фиксированному "плоскому" тарифу в экономический класс (стоимостью 25 тысяч рублей) может приобрести любой пассажир без каких-либо ограничений. Сейчас "плоские" тарифы действуют на рейсах "Аэрофлота" из Москвы во Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Калининград, Симферополь и в обратном направлении, а с 2018 года программа "плоских тарифов" запущена и на рейсах авиакомпании "Россия" между Москвой и городами Дальнего Востока. Благодаря этому в 2018 году дополнительно смогут купить билеты по доступной цене 900 тысяч человек.

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