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КНДР отменила рейсы Владивосток - Пхеньян и обратно на 6 апреля


ВЛАДИВОСТОК, 6 апр /ПРАЙМ/. Северокорейская авиакомпания Air Koryo отменила рейсы Владивосток - Пхеньян и обратно на пятницу, 6 апреля, рассказали РИА Новости в справочной службе международного аэропорта Владивосток.

"Рейсы в Пхеньян отменены по решению авиакомпании. Решение была принято еще 1 апреля", - сказал собеседник.

Как сообщается на сайте порта, прибытие рейса из КНДР ожидалось в 12.40 (5.40 мск), а вылет в Пхеньян в 13.40 (6.40).

Два других рейса Air Koryo на 6 апреля по-прежнему значатся в онлайн-табло аэропорта: прибытие рейса Пхеньян - Владивосток запланировано на 11.00 (4.00 мск), а вылет самолета Владивосток - Пхеньян на 12.20 (5.20 мск).

Самолеты Air Koryo летают два раза в неделю.

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